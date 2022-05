Hockey sur glace: La Suisse s’offre le Canada avec un extraordinaire Nico Hischier

Nico Hischier s’est fait l’auteur d’un but et d’un assist samedi.

Une patinoire chauffée à blanc, une grosse dose de dramaturgie, des superstars au rendez-vous: le choc entre la Suisse et le Canada a tenu toutes ses promesses, samedi après-midi dans un Helsinki Ice Hall pris d’assaut par les milliers de fans helvétiques. La fête a été totale pour la vague rouge qui a déferlé sur la capitale finlandaise puisque la troupe de Patrick Fischer s’est défaite au bout du suspense de la sélection à la feuille d’érable (6-3). Une victoire qui lui permet de prendre une option sur la première place du groupe A du Championnat du monde.

Le grand homme de cette rencontre est sans conteste Nico Hischier. Auteur du but de la victoire d’un tir du poignet imparable (27e, 4-3), le prodige haut-valaisan a été énorme des deux côtés de la patinoire. L’attaquant des New Jersey Devils a été dans tous les bons coups offensivement, mais le capitaine a aussi montré l’exemple en contrant des lancers adverses ou en se faisant l’auteur de retours décisifs.

Une première depuis 2018

Avant la splendide réussite du No 13 helvétique, la rencontre avait accouché d’un scénario complètement fou. Par trois fois, les Canadiens avaient pris les devants, profitant pleinement des cadeaux suisses. Mais les hommes de Patrick Fischer ont démontré un formidable état d’esprit pour revenir à chaque fois dans la rencontre et ainsi gommer les erreurs de Leonardo Genoni (12e, 0-1), Timo Meier (15e, 1-2) et Dean Kukan (20e, 2-3).