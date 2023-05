Mondial de hockey sur glace: La Suisse gagne un 4e match de suite

La deuxième réussite est ainsi logiquement tombée. Sur une action de rupture à deux contre un, Andres Ambühl a parfaitement servi Nino Niederreiter qui n’a eu plus qu’à pousser le puck au fond des filets (25e). À cet instant, on pensait que l’équipe de Suisse allait prendre son envol et se diriger vers un nouveau succès.

Un match qui se durcit

À la suite de ce but, le duel est entré dans une nouvelle dimension. Les débats se sont musclés et les Suisses ont commencé à se montrer plus imprécis dans leur transition et moins tranchant à la finition. Kevin Fiala a manqué un penalty à la 39e. Une minute plus tard, la Slovaquie a égalisé en jeu de puissance par Pavol Regenda.