Football - La Suisse sort les Champions du monde!

Yann Sommer vient d’arrêter le tir au but de Mbappé, la Suisse explose de joie. AFP

Ce fichu « plafond de verre » qui ne voulait décidément pas céder… E h bien il a explosé lundi à Bucarest. Après les regrets de 2014 contre l’Argentine, les déceptions de 2016 et 2018 face à la Pologne et la Suède, les joueurs à la croix blanche ont cette fois réussi un extraordinaire exploit, en se payant le scalp de la troupe des Pogba, des Mbappé, des Griezmann, des Benzema et on en passe.

Le 1-0 de Seferovic.

La Suisse va jouer un quart de finale d’une grande compétition pour la première fois depuis 1954 et une élimination face à l’Autriche. C’est aussi la première fois que les Helvètes passent un tour à élimination directe depuis… 1938. Et le tout grâce à une victoire face à l’équipe de France, champion ne du monde il y a trois ans en Russie, excusez du peu.

L’égalisation de Benzema.

Dans un stade où se nichaient beaucoup de spectateurs allemands, qui avaient manifestement misé sur le mauvais cheval à l’heure d’imaginer le premier du groupe F, les Suisses ont tout, absolument tout laissé sur le terrain. Ils étaient menés de deux longueurs, mais Seferovic (81e) et Gavranovic (90e) ont poussé les Bleus en prolongations. Après la folie de l’après-midi lors d’Espagne-Croatie, cet Euro a définitivement pris une autre épaisseur.

Le 1-2 par Benzema encore.

Déjà triplement décisif contre la Turquie (3-1), Zuber a profité de cette rencontre pour réussir une quatrième passe décisive dans ce tournoi. Personne n’a fait mieux dans un Championnat d’Europe depuis 40 ans. Pas mal pour un joueur qui n’a disputé que 577 minutes de Bundesliga cette saison. Il aurait pu même en compter une cinquième, si Rodriguez avait transformé son satané penalty de la 55e …

Et 1-3 par Pogba.

La France avait à peu près bien débuté son match, se créant trois demi-occasions dans les premières minutes. Les Bleus ont ensuite commencé à laisser des espaces béants entre les lignes, soulignant le mauvais choix de Didier Deschamps de commencer le match avec trois défenseurs centraux. Il s’est ravisé après une « grosse » demi-heure, a fait glisser Kimpembe sur le flanc gauche et ramené Coman sur le pré après la pause. Un premier tournant, a-t-on longtemps cru.

Doublé de Seferovic qui ramène la Suisse à 2-3.

Le deuxième? Embolo a raté une occasion en or à la 50e. Le troisième? Rodriguez a manqué son troisième penalty de suite avec le maillot national (55e). La France, elle, n’a eu besoin que de ses deux premiers tirs cadrés de Benzema pour prendre l’avantage, le tout en deux minutes chrono. C’était mort? On n’ avait encore rien vu. Et même le but fabuleux de Pogba un quart d’heure plus tard n’aura finalement pas suffi à mettre les Suisses dans l’avion.

A la 90e, Gavranovic égalise à 3-3 pour la Suisse.

Seferovic et Gavranovic sont ensuite passés par-là et l’incroyable public roumain a eu droit à une demi-heure de football en rab. Et puis à une séance suffocante de p e nalties ensuite, car il faisait encore 23° à Bucarest, mais le ressenti devait frôler les 150. Finalement, il était 00 h 44 dans la capitale roumaine, quand Sommer a sorti le penalty de Mbappé et envoyé tout un pays au septième ciel au moins.

Et Sommer arrête le tir au but de Mbappé.

Ce sont donc les Suisses qui auront le redoutable honneur de défier l’Espagne, vendredi, à St-Pétersbourg, où la pandémie de coronavirus est de retour en force. Ils y joueront sans Xhaka ni Akanji, suspendus pour une accumulation de cartons jaunes. Mais ils y iront avec l’esprit libéré, certains d’avoir marqué l’histoire. Comme ils l’avaient souhaité en début de tournoi, quand ils étaient à peu près les seuls à y croire.