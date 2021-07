Euro 2020 - La Suisse éliminée la tête haute: revue de presse

«Pas comme des Bleus», titre le quotidien «L’Équipe», en référence à cette équipe d’Espagne qui ne s’est pas laissée surprendre par l’équipe de Suisse, tombeuse de la France quelques jours plus tôt en huitièmes de finale. «La France n’avait peut-être pas à en rougir tant que cela», souligne le journal spécialisé. «L’Espagne n’a pas été loin de se faire éliminer, elle aussi, par la Suisse… Les larmes de regrets se sont abondamment écoulées sur le visage des Suisses, à l’issue de la séance de tirs au but. Comme en 2018, lorsque la Suède avait mis fin à leur rêve mondialiste dès les huitièmes de finale (0-1), le ciel de Saint-Pétersbourg leur est tombé sur la tête…»

Les deux joueurs les mieux notés dans le quotidien français ont été le gardien Yann Sommer et le latéral Ricardo Rodriguez, qui ont tous deux hérité de la note 8.

Rouge sévère

Une Nati courageuse

Le site espagnol «Marca» rend hommage au gardien Yann Sommer, le gardien le plus apprécié de l’Euro: «Le gardien de Mönchengladbach a sauvé son équipe pendant les 90 minutes du temps réglementaire et surtout pendant la première partie des prolongations, avec deux arrêts monumentaux devant Gerard Moreno et Oyarzabal. Il a également gagné l’affection des tribunes de Saint-Pétersbourg: les Russes ont scandé le nom du gardien suisse…»