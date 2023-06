Qualifications Euro 24: La Suisse passe de 2-0 à 2-2 contre la Roumanie

Zeki Amdouni (à dr.), à la lutte avec Radu Dragusin, a marqué les deux buts suisses. AFP

Peut-être que la Suisse s’est vue un peu trop tôt en Allemagne. Il y avait de quoi, pour tout dire. Mais coupable d’un profond relâchement durant toute la deuxième mi-temps, l’équipe nationale s’est fait crucifier en fin de match par la Roumanie lundi à Lucerne. Elle a concédé un match nul 2-2 qui rebat un tout petit peu les cartes en vue de la qualification à l’Euro 2024.

Il ne faut bien sûr pas s’alarmer. Avec cette égalité, la Suisse a encore 2 points d’avance sur la Roumanie et, surtout, 3 unités sur le troisième, Israël. Mais alors qu’elle semblait se diriger vers ce quatre sur quatre attendu, elle a tout de même réussi l’exploit d’encaisser un doublé de Valentin Mihaila en deux minutes: à la 89e minute, la Suisse menait 2-0; à la 91e, elle n’était plus devant.

Le scénario a tout de même furieusement rappelé le match gagné 2-1 en Andorre trois jours plus tôt. Une première mi-temps très maîtrisée, une deuxième franchement négligée. Et cette fois-ci, face à une sélection tout de même plus talentueuse, ça pardonne un peu moins.

Même s’il ne faut pas non plus oublier tout ce qui s’est passé avant. Et surtout cette première période plutôt intéressante. Avec notamment l’émergence de celui qui sera peut-être le buteur de l’équipe nationale ces prochaines années. Zeki Amdouni a en tout cas commencé ce parcours de la meilleure des manières. Après avoir marqué un but lors de chacun des trois derniers matches, le Genevois de 22 ans a cette fois inscrit son premier doublé en équipe de Suisse. Son total personnel rien que sur l’année 2023: 25 buts.

Occasions manquées

L’instinct du buteur, bien sûr. Mais sur chacun des buts il y a aussi à mentionner le sens de la passe. Il a d’abord été multiple sur l’ouverture du score, tombée juste avant la demi-heure. La Suisse, en maîtrise depuis le début de la partie avec déjà plusieurs situations de buts pour Amdouni, trouvait cette fois plus de verticalité: Zakaria trouvait Freuler derrière le milieu romain, avant de passer par Xhaka et Vargas, qui pouvait affronter et centrer en retrait où se trouvait bien sûr l’attaquant du FC Bâle.

Et puis l’ancien joueur du Lausanne-Sport était assisté du génie de Xherdan Shaqiri. Après un coup franc indirect roumain capté par Yann Sommer, le portier helvétique envoyait son meneur de jeu en contre. Parfaitement inspiré, ce dernier pouvait envoyer une superbe balle en profondeur de l’extérieur du pied pour Amdouni, qui terminait (41e).

Un regret? Peut-être que l’ex-Carougeois aurait pu en ajouter un ou deux, notamment après s’être parfaitement retourné juste avant la pause. Mais il n’aura pas été le seul Suisse à avoir oublié d’aggraver le score et à laisser se faire la menace romaine: Shaqiri, Sow ou encore Bislimi (qui touche la barre en toute fin de match) sont aussi à mentionner. Au final, tout cela se paie quand même assez cher.

Suisse - Roumanie 2-2 (2-0)