Sommet de l’ONU: «La Suisse souhaite l’avènement d’un monde sans armes nucléaires»

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) est un traité de désarmement et de non-prolifération contraignant en vertu du droit international. Il vise à prévenir la prolifération des armes nucléaires et, à terme, à les abolir, tout en garantissant l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Ses 191 signataires se réunissent tous les cinq ans. Le traité a été signé en juillet 1968 par les Etats-Unis, l’Union soviétique de l’époque et la Grande-Bretagne, et ratifié en 1970. Seuls l’Inde, le Pakistan, Israël, le Soudan du Sud et la Corée du Nord ne sont pas membres du traité aujourd’hui. La Suisse fait partie du TNP depuis 1977.