Communication : La Suisse souhaite mieux promouvoir son image à l’étranger

Le Conseil fédéral a approuvé vendredi la stratégie de communication internationale 2021-2024. Elle s’articulera autour de cinq axes afin que la Suisse soit davantage perçue comme un pays innovant, solidaire et attractif.

La communication internationale s’articulera autour de cinq axes: innovation, économie, relations Suisse-Europe, place financière suisse et durabilité.

La Suisse doit mieux promouvoir son image à l’étranger pour préserver au mieux ses intérêts. Face aux conséquences du Covid-19, elle doit en particulier renforcer la visibilité de son économie au moyen de plateformes de communication et de réseautage appropriée.

Le Conseil fédéral a approuvé vendredi la stratégie de communication internationale 2021-2024. Ces prochaines années, la communication internationale s’articulera autour de cinq axes, qui s’inscrivent dans les priorités thématiques de la stratégie de politique extérieure: innovation, économie, relations Suisse-Europe, place financière suisse et durabilité, explique le gouvernement.

Des campagnes de communication seront menées afin que la Suisse gagne en visibilité dans ces domaines et soit davantage perçue comme un pays innovant, compétitif, solidaire, responsable et attractif. Il est essentiel, à cet effet, qu’une collaboration étroite avec les différents acteurs des secteurs public et privé soit assurée.