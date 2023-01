Indice international : La Suisse stagne dans le classement sur la corruption

Notre pays est toujours au 7e rang de l’indice de perception de la corruption de Transparency International. L’organisation dénonce le népotisme et le manque de transparence du lobbying.

La Suisse pèche par le népotisme très répandu et le manque de transparence en ce qui concerne le lobbying et le financement de la vie politique.

La Suisse stagne en matière de corruption dans le secteur public. Avec 82 points, elle figure toujours au 7e rang de l’ Indice de perception de la corruption (CPI) 2022 , publié mardi par Transparency International. Un classement emmené par le Danemark (90 points), devant la Finlande et la Nouvelle-Zélande (87 points). La Somalie, le Soudan du Sud et la Syrie ferment la marche.

Selon l’organisation, la Suisse fait toujours partie des dix pays les mieux classés, mais elle a perdu 2 points par rapport à 2021 et obtient ainsi sa note la plus basse depuis le début du classement CPI. Pour Transparency International, elle reste carrément «bien éloignée du sans-faute». Pour certaines organisations dont les appréciations alimentent le CPI, elle n’atteint même plus pour la première fois les trois quarts des points possibles, ajoute-t-elle.