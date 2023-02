Football: La Suisse tenue en échec par la Pologne

Les Helvètes ont globalement subi la pression polonaise, 30 e sélection au classement de la FIFA, en début de rencontre. Elles ont notamment dû composer avec un fort vent tourbillonnant, qui a largement troublé les débats. La Nati au féminin aurait toutefois pu offrir un succès à sa sélectionneuse fraîchement nommée Inka Grings – qui a fait débuter les siennes en 4-1-4-1, avant de passer ensuite à un 4-4-2 plus percutant –, avec un peu plus de justesse dans les derniers mètres.

Ana-Maria Crnogorcevic (2e), Géraldine Reuteler (38e et 49e), Riola Xhemaili (54e) ou encore Coumba Sow (69e et 71e), notamment, ont gâché de nombreuses balles de 1-0. Gaëlle Thalmann et aussi un peu de chance ont heureusement permis aux Suissesses de conserver un score nul et vierge. Cette rencontre a aussi permis de redonner quelques minutes de jeu sous le maillot suisse à Alisha Lehmann, qui a remplacé Ramona Bachmann peu après l'heure de jeu.