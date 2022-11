Unihockey: La Suisse termine chocolat à Zurich

L’équipe de Suisse d’unihockey n’est pas parvenue à remporter de médaille, lors du Championnat du monde. A la Swiss Life Arena, elle a subi la loi de la Finlande (5-3), lors de la finale pour la 3e place, après être passée à côté de son début de match. Menée 4-0 après 21 minutes, alors qu’elle n’avait reçu que cinq tirs cadrés (!), la sélection nationale s’est ensuite mise à jouer de façon plus agressive et offensive.

Elle a repris le jeu en main et s’est lancée dans une folle remontada. Bürki, Mendelin et Seiler ont marqué sous l’impulsion des 11’000 fans suisses présents. David Jansson, qui vivait son dernier match à la tête de la sélection, a sorti le gardien Patrick Eder dans les deux dernières minutes. Mais ce pari ne s’est pas avéré gagnant. Les Finlandais ont marqué dans la cage vide (5-3, 60e) et célébré leur succès.