Mondial de hockey: La Suisse s'offre le Canada

La Suisse, déjà qualifiée pour les quarts de finale avant d’entrer sur la glace, s’est brillamment imposée lors du choc du groupe B contre le Canada samedi à Riga (2-3), poursuivant ainsi son sans-faute dans ce Mondial. Un cinquième succès consécutif qui ne souffre d’aucune discussion tant Nico Hischier et ses coéquipiers ont été les plus joueurs.

Une révolte incarnée par Hischier

Une mauvaise décision qui n’a pas impacté le jeu des Helvètes. À la 34e minute, Nico Hischier s’est baladé dans la zone défensive du Canada avant de marquer d’un tir précis. Une égalisation qui a été suivie par un deuxième but lorsque Dario Simion (37e) s’est montré le plus prompt sur un rebond après un envoi de Christian Marti.

On pensait qu’Andres Ambühl (53e) avait inscrit le but de la sécurité au terme d’une séquence collective rondement menée, mais les Canadiens n’ont rien lâché et ont réduit la marque par Michael Carcone (57e). La Suisse a souffert jusqu’au bout, mais elle a résisté. Pour le plus grand bonheur de l’Arena Riga.