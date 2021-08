Football - La Suisse tiendrait son nouveau sélectionneur

La course à la succession de Vladimir Petkovic touche peut-être à sa fin. Plus de dix jours après le départ de ce dernier aux Girondins de Bordeaux, l’Association suisse de football (ASF) aurait trouvé son remplaçant. C’est ce que croit savoir Nau.

Passé par le Concordia Bâle, Frauenfeld, Thoune et Lucerne avant de se révéler à Bâle entre 2012 et 2014, l’ancien international aux 49 sélections a connu une suite de carrière moins réussie entre le Spartak Moscou, Schaffhouse, Grasshopper et Sion. Depuis juin 2019, le Bâlois de 46 ans est à nouveau en poste à Schaffhouse. Sous sa direction, les Jaune et Noir ont terminé 9es de Challenge League en 2019-2020, puis 4es la saison dernière.