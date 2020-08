zorro 13.08.2020 à 12:38

Et écrire le nombre de nouveaux cas dans chaque canton !!! Ça y'a plus et ça serait très intéressant de savoir, avec les cantons masque et d'autres pas. Car pendant longtemps les masques inutiles seulement pour ceux qui sont pas bien, les enfants non transmettent pas. Ça change sans arrêt, surtout que les yeux non pas de lunettes protections donc masque franchement au prix où ils sont et peu efficaces. Vaccin ça sera quoi les effet à longue durée... Où va t'on ???