Crise ukrainienne – La Suisse toujours tiraillée entre neutralité et sanctions

Une neutralité, plusieurs points de vue

Les partis ne sont pas entièrement d’accord sur la façon dont la Suisse peut jouer son rôle de pays neutre dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Dans le «Tages Anzeiger», plusieurs élus prennent la parole. Franz Grüter (UDC), président de la Commission de politique extérieure du Conseil national, plaide pour la plus grande retenue possible. Les sanctions sont selon lui contraires à la neutralité helvétique. Le conseiller national Fabian Molina (PS) pense le contraire. Il voit dans une agression russe une violation du droit international. Des sanctions devraient alors être prises à son avis car «notre Constitution prévoit que la Suisse se tienne du côté du droit international». Le conseiller aux Etats Pirmin Bischof (Le Centre/SO) va dans le même sens car en tant que membre de l’OSCE, la Suisse s’est toujours prononcée, dit-il, pour l’inviolabilité absolue des frontières nationales en Europe. Dans un communiqué, Les Verts appellent à des sanctions économiques et diplomatiques «sévères». On notera aussi que le Groupe pour une Suisse sans armée a appelé à manifester mercredi à 17h devant l’ambassade de Russie à Berne.