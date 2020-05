Coronavirus

La Suisse travaille à une coalition d’États de chaque région

Simonetta Sommaruga s’est exprimée ce lundi lors de la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée mondiale de la santé.

Vers un consensus

Un consensus semble se dégager autour d’un projet de résolution pour une évaluation «dès que possible» et la plus large et indépendante possible de l’action de l’OMS dans cette crise. Si celui-ci est approuvé d’ici mardi, l’efficacité des mécanismes de l’organisation et le fonctionnement du Règlement sanitaire international seront notamment analysés.