Hockey sur glace: La Suisse trébuche contre l’Allemagne en quarts de finale du Mondial

Le leader allemand expulsé

Dans la foulée, peu avant la deuxième sirène, Nico Hischier et ses coéquipiers ont bénéficié d’une nouvelle séquence de power-play. Mais, dans cette situation avantageuse, ils ont perdu la rondelle et, en rupture, l’attaquant des San Jose Sharks Nico Sturm a surpris Mayer et offert une marge de deux buts à ses couleurs.

Sous l’ère du sélectionneur Patrick Fischer, qui s'est ouverte au début de la saison 2015-2016, la Suisse a pris part à neuf tournois (sept championnats du monde et deux Jeux olympiques) placés sous l’égide de la Fédération internationale (IIHF). Son bilan: deux exclusions du top 8, six désillusions en quarts de finale et une accession à la finale. Sa fiche dans les duels à élimination directe (dont les pré-quarts olympiques): trois sourires et huit grimaces.