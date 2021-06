Hippisme - La Suisse troisième à Saint-Gall

Jour de fête nationale ce dimanche en Suède et jour de fête à St Gall aussi, avec la victoire du quatuor jaune et bleu dans la Coupe des Nations, après un barrage face à l’Allemagne. Dans le duel final, à un contre un, les Scandinaves misaient sur leur vétéran Rolf Göran Bengtsson (59 ans), qui a été parfait. Malin Baryard-Johnsson et Douglas Lindelöw avaient fait le plus dur auparavant, en signant chacun un double sans-faute.

«Leone Jei» prometteur

La Suisse est abonnée au podium ici, mais elle espérait plus cette année: la victoire, qui lui échappe collectivement sur son sol depuis Lucerne 2000. Malgré des petites fautes ici ou là, on y a cru presque jusqu’au bout. Martin Fuchs signa son second sans-faute du jour avec son hyperprometteur «Leone Jei», un gris qui vole et sera bientôt plus qu’une doublure pour «Clooney».