Football - La Suisse va défier une Italie au grand complet

Les convoqués sont attendus à partir de dimanche soir au centre national de Coverciano, à Florence, pour y préparer les matches contre la Bulgarie (2 septembre à Florence), la Suisse (le 5 à Bâle) et la Lituanie (le 8 à Reggio Emilia).

Victorieuse de ses trois premiers matches en mars (Irlande du Nord, Bulgarie et Lituanie), la Nazionale est en tête du Groupe C avec 9 points, devant la Suisse, également victorieuse de ses deux premières rencontres (6 pts). Le choc à Bâle s’annonce donc comme le duel déterminant pour la qualification vers le Qatar.

Retour de Zanolio

Parmi les autres invités de la rentrée, Nicolo Zaniolo est rappelé, un an après sa grave blessure au genou (rupture des ligaments) lors d’un match de l’équipe d’Italie aux Pays-Bas. Après une année blanche, l’ailier de la Roma, 22 ans, a repris la compétition en début de saison et a inscrit jeudi en Ligue Europa Conference son premier but depuis juillet 2020. Le coach a également convoqué pour la première fois l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, 22 ans.