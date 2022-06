New York : La Suisse va être élue ce jeudi au Conseil de sécurité de l’ONU

Malgré des oppositions internes, notre pays va obtenir un siège dans l’organe exécutif des Nations unies. Le Conseil fédéral assure qu’il est compatible avec la neutralité.

Ignazio Cassis (à droite) s’est rendu à New York pour l’occasion et y a rencontré ses homologues de l’Equateur, du Japon, de Malte et du Mozambique (de g. à dr.) qui entreront aussi au Conseil de sécurité

«Travailler pour la paix et la sécurité»: Ignazio Cassis, en voyage à New York, a rappelé pourquoi la Suisse se présentait pour un siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Les pays membres éliront les dix États qui détiendront un siège non permanent pour les années 2023 et 2024, ce jeudi. La Suisse et Malte obtiendront les deux places réservées à l’Europe de l’ouest.