Matériel de guerre: La Suisse va exporter des munitions vers le Qatar

En réaction à l’annonce du Conseil fédéral, le Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) écrit condamner «fermement le fait que la Suisse continue d’exporter du matériel de guerre vers un pays qui viole systématiquement et gravement les droits humains». L’organisation antimilitariste invoque l’entrée en vigueur le 1er mai dernier du contre-projet à l’initiative dite «correctrice» sur l’exportation du matériel de guerre par la Suisse. «Aucune arme suisse ne doit être livrée à des Etats qui peuvent ainsi maintenir par la violence leur régime autocratique et discriminatoire», rappelle le GsSA qui «exige du Seco et du Conseil fédéral qu’ils adaptent enfin les critères d’exportation de matériel de guerre, de manière à ce qu’ils soient conformes au texte de l’initiative».