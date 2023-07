Industrie du lait: La Suisse va importer plus de fromage qu’elle n’en exporte

Le nouveau président de la faîtière des producteurs de lait (PSL), Boris Beuret, ne cache pas son inquiétude. Pour la première fois, explique-t-il dans «Le Temps», l’importation de fromage étranger va dépasser les exportations de fromage helvétique. Car les Suisses mangent toujours plus de fromage, mais le nombre d’exploitations laitières ne cesse de diminuer, et même deux fois plus rapidement que dans les autres domaines agricoles du pays. En cause, le prix du lait, qui ne couvrirait pas les coûts de production, selon Boris Beuret.