Ski alpin - La Suisse va jouer la gagne à Garmisch

La révolution est en marche, en Allemagne. Respectivement leader et 2e du classement de la Coupe du monde de slalom avant de débarquer en Bavière, les Norvégiens Lucas Braathen et Foss-Solevaag ont été éliminés dès la première manche, samedi, à Garmisch-Partenkirchen, après avoir enfourché. Pour le second, rentrer des JO de Pékin avec du bronze, c’est même la troisième fois cette saison qu’il ne franchit pas la ligne d’arrivée.

Alors que la première vingtaine de concurrents s’était élancée dans la grisaille, le Genevois a profité d’une meilleure luminosité passagère pour skier sur un nuage et réaliser le meilleur temps en 53’46 – 7 centièmes d’avance sur Kristoffersen – malgré la détérioration de la piste. Auteur d’un premier mur magnifique, Daniel Yule est 4e, pour l’heure, à 47 centièmes, et Sandro Simonet 7e (+82 centièmes).

«Je suis content, mais il faut rester calme, a déclaré Nef, qui n’est jamais monté sur un podium de Coupe du monde, à 25 ans. J’ai fait une course propre du haut en bas, avec de bonnes sensations. J’ai déjà été bien placé après des premières manches, et ça n’avait pas trop bien marché, a-t-il cependant relativisé, mais je crois que je suis devenu plus fort mentalement, et j’ai plus de confiance en moi».