Diplomatie: La Suisse va s’asseoir à la table du Conseil de sécurité de l’ONU

Un siège salué à l’international, mais critiqué par l’UDC en Suisse

Pour rappel, la Suisse avait été élue à bulletins secrets le 9 juin dernier pour être membre non permanent du Conseil de sécurité. Elle avait reçu 187 voix sur 192 pays votants. Berne avait mis en avant les atouts de la Suisse: «neutralité, expérience en matière de dialogue et de recherche de consensus, savoir-faire et succès dans le domaine du règlement pacifique des différends». La Suisse avait en outre défini des priorités à défendre à New York, à savoir la protection des populations civiles, agir pour la sécurité climatique et construire une paix durable.