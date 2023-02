Elections cantonales: La Suisse va scruter de près les élections dimanche à Zurich

Le monde politique aura les yeux braqués sur le canton de Zurich, dimanche. En effet, les citoyens du canton le plus peuplé de Suisse doivent renouveler leur Parlement et leur Conseil d’État. Et si le résultat sera très scruté, c’est qu’il sert souvent de baromètre à ce qui va se passer aux élections fédérales. Ainsi, il y a quatre ans, les Verts et Vert’libéraux avaient gagné chacun neuf sièges, au détriment de l’UDC. Cette vague Verte avait ensuite déferlé dans toute la Suisse.