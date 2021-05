Patrick Fischer a fait quelques ajustements à la suite de la défaite face à la Suède et a remanié ses lignes. Praplan, Mueller, Rod et Heldner en font les frais et sont écartés. Killian Mottet prend pour la première fois sa place dans l’effectif en qualité de treizième attaquant. Meier est séparé d’Hischier et Ambühl (remplacé par Kurashev). Reto Berra défendra la cage suisse cet après-midi et sera épaulé par Genoni sur le banc.