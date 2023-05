La Suisse versera près de 240 millions de francs pour l’Afrique

Le FAD, c’est quoi?

Le Fonds africain de développement permet de lutter contre la pauvreté dans les 37 pays les plus pauvres du monde et contribue à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable. «Entre 2023 et 2025, il investira 8,8 milliards de dollars pour améliorer le cadre économique, promouvoir le secteur privé, maîtriser les effets du changement climatique et soutenir les pays fragiles ou affectés par des conflits», explique le Conseil fédéral.