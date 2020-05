Basketball

La Suisse veut accueillir l’Euro 2025

Swiss Basketball a envoyé une lettre d’intention à la fédération européenne. La potentielle ville hôte en Suisse sera choisie ces prochaines semaines.

En août dernier, Capela et l’équipe nationale avait fait vibrer le pays. Un frisson qui pourrait prendre plus d’ampleur encore à l’avenir?

La Suisse qualifiée en tant que pays hôte

Les phases finales se disputent dans plusieurs pays, à l’image de l’Euro 2020 de football, déplacé en 2021 à cause de la pandémie. Le basketball a déjà connu trois éditions de ce type et la formule semble fonctionner. La Suisse pourrait ainsi accueillir les matches d’un des groupes de la compétition dans lequel la Nati sera qualifiée d’office. «Si ce projet se concrétise, cela amènerait un engouement historique autour du basketball en Suisse, se réjouit Giancarlo Sergi, président de Swiss Basketball. On a déjà vu le succès populaire que peut susciter l’équipe nationale avec le retour de Clint Capela l’été dernier. Sur le plan sportif, les jeunes auraient aussi un objectif extraordinaire à viser à moyen terme.»