Football: La Suisse veut célébrer ses buts en musique

C’est un rituel adopté depuis longtemps par plusieurs grands clubs européens mais qui n’avait pas encore touché l’équipe de Suisse. Cependant, les choses sont sur le point de changer: dans moins d’un mois, à l’occasion des matches de Ligue des Nations contre l’Espagne (9 juin) et le Portugal (12 juin) à Genève, le public pourra entendre un refrain musical, toujours le même, destiné à fêter chaque but inscrit par les protégés de Murat Yakin. Quant à savoir si la sono de la Praille aura souvent l’occasion de cracher le morceau choisi…

1200 propositions

Mais que choisir? Quel hymne diffuser? Cette demande, les responsables helvétiques l’ont adressée aux supporters sur le compte Instagram de l’équipe nationale. Et là, surprise… «En quelques jours, reprend notre interlocuteur, on a reçu pas moins de 1200 propositions.»

Au final, quatre chansons, sélectionnées parce qu’étant les plus réclamées, ont été retenues, certaines plus connues que d’autres, à l’image de «Freed From Desire», le tube planétaire de la chanteuse italienne Gala, tube sorti en 1996 déjà avant d’être adopté dix ans plus tard lors de l’Euro 2016, par les fans nord-irlandais, sous l’appellation de «Will Grigg’s On Fire».