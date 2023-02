Un an après le début de la guerre, Alain Berset et Ignazio Cassis ont présenté le nouveau paquet d’aide humanitaire de la Suisse. Quelque 75’000 réfugiés ukrainiens sont désormais chez nous.

Un an de guerre : La Suisse veut débloquer 140 millions de plus pour aider l’Ukraine

Ignazio Cassis et Alain Berset devant la presse YouTube

Un an après le début de l’agression militaire lancée par la Russie, le Conseil fédéral veut débloquer immédiatement un nouveau paquet d’aide humanitaire en faveur de l’Ukraine et de la Moldavie pour un montant de 140 millions de francs, ont annoncé le président de la Confédération Alain Berset et le chef du DFAE Ignazio Cassis devant la presse mercredi à Berne.

«Cela fait un an que la Russie a attaqué l'Ukraine. L'occasion de rappeler que Conseil fédéral condamne une nouvelle fois avec force cette agression et appelle à la cessation des hostilités ainsi qu’au retrait des troupes russes», a lancé Alain Berset en guise de préambule. «Il s’agit d’une violation innacceptable. Et cela nous affecte profondément en raison des souffrances et des perspectives d’avenir anéanties pour tant de jeunes», a-t-il ajouté. «C’est aussi une guerre contre les valeurs démocratiques, la liberté, l’auto-détermination et la dignité.»

Pour les écoles, le déminage et les réparations

La nouvelle aide s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la Suisse en Ukraine et en Moldavie, a expliqué Ignazio Cassis qui a rappelé que 40% de la population ukrainienne avait désormais besoin de soutien. L’argent servira à construire des abris pour les écoles, réparer les dommages causés aux hôpitaux et à l’infrastructure énergétique, aux petits crédits destinés aux PME agricoles, au déminage ou encore à la fourniture d’un soutien psychosocial, a-t-il précisé.

Ignazio Cassis a encore rappelé les efforts diplomatiques de la Suisse depuis un an. Il a indiqué qu’il participerait dès jeudi à une séance spéciale de l’assemblée générale de l’ONU à New York et vendredi à un débat du Conseil de sécurité sur l’Ukraine . Objectif: le soutien à toute solution politique en faveur de la paix.

La solidarité des Suisses «touche» Cassis qui dit merci Le Conseil fédéral a dressé un bilan de l’aide apportée à l’Ukraine jusqu’ici. Plus de 1000 tonnes de matériel de secours et 4765 tonnes de denrées alimentaires ont été fournies, en Ukraine et dans les régions limitrophes, a rappelé Ignazio Cassis. La Suisse a accueilli plus de 75’000 réfugiés, qui bénéficient du statut de protection S. Berne a en outre débloqué 1,3 milliard de francs pour des mesures d’aide en faveur de l’Ukraine: 270 millions dans le cadre de la coopération internationale et 1,035 milliard pour l’accueil de réfugiés. Le gouvernement s’est d’ailleurs dit «impressionné» par la solidarité dont les cantons, les communes, la société civile et de nombreux particuliers ont fait preuve en accueillant des réfugiés. Des particuliers qui hébergent toujours 25’000 personnes ayant fui le pays. «Toute la Suisse a répondu présent quand il s’est agi aider l’Ukraine. Cela m’a profondément touché. L’occasion de dire merci à toutes et à tous», a conclu Ignazio Cassis.