Santé: La Suisse veut désormais vacciner les bébés contre la varicelle

Bénéfices sanitaires et économiques peuvent découler de la vaccination à large échelle, selon l’État.

«Allô patron? Je ne viendrai pas travailler, mon fils a la varicelle.» Ces messages pourraient se faire de plus en plus rares à l’avenir. Dès le 1er janvier 2023, il sera officiellement recommandé aux parents de nouveau-nés de les faire vacciner contre la varicelle, comme l’ont indiqué l’OFSP et la Commission fédérale des vaccinations (CFV) lundi. La Suisse rejoint ainsi 45 pays dans le monde qui ont déjà sauté le pas.