Le 12 décembre 2015, le premier accord mondial sur le climat était adopté par 195 États membres des Nations Unies. Cinq ans après la ratification de l’Accord de Paris, un sommet virtuel de l’ONU se tiendra samedi sur l’ambition climatique des pays signataires. À cette occasion, la Suisse présentera des objectifs revus à la hausse: d’ici à 2030, elle entend émettre au moins 50% de gaz à effet de serre de moins qu’en 1990. Au bout du compte, d’ici à 2050, la Suisse entend ne plus émettre de gaz à effet de serre.

Mesures nationales

Pour parvenir à réaliser cet objectif, la loi révisée sur le CO2 devrait être votée en 2021. La proportion des mesures climatiques nationales sera augmentée de 60% actuellement à au moins 75%. La Suisse détaillera également les accords en matière de protection du climat qu’elle a conclus avec le Pérou et le Ghana à l’automne 2020, des premières dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Ces accords définissent des critères exigeants en matière de protection de la nature et de droits de l’homme pour les projets climatiques à l’étranger et empêchent le double comptage des réductions d’émissions réalisées, souligne l’Office fédéral de l’environnement.