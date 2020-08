Diplomatie La Suisse veut intensifier ses collaborations avec le Canada

Le patron du DFAE Ignazio Cassis a longuement évoqué avec son homologue canadien François-Philippe Champagne en visite à Berne la question de la crise liée au COVID-19.

Recherche d’un vaccin

L’état de la recherche d’un vaccin contre ce virus et son futur approvisionnement ont également été abordés. A cet égard, la Suisse et le Canada, membre du G7 et du G20, espèrent pouvoir compter sur des collaborations au travers des enceintes internationales.

La venue à Berne du ministre Champagne a aussi été l’occasion d’établir un tour d’horizon de l’actualité internationale. Situation du Liban, après l’explosion du 4 août 2020 à Beyrouth, processus de paix au Proche-Orient, et positionnement de la Suisse et du Canada au sujet des tensions en marge des élections au Bélarus ont été abordés.

Intérêts et valeurs communes

La Suisse et le Canada célèbrent cette année les 75 ans de leurs relations diplomatiques. Les deux pays partagent un grand nombre d’intérêts et de valeurs communes, à l’exemple du fédéralisme et du multilinguisme. Ils sont étroitement liés sur les plans économique, social et culturel.