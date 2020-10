Conseil fédéral : La Suisse veut rendre les brevets plus attrayants

Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi jusqu’au 1er février 2021 une révision partielle de la loi sur les brevets.

Les PME et les inventeurs individuels doivent plus facilement pouvoir enregistrer des brevets. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi jusqu’au 1er février 2021 une révision partielle de la loi sur les brevets qui doit adapter le système suisse aux normes internationales.

Actuellement, la validité d’un brevet suisse est sujette à caution. L’institut fédéral de la protection intellectuelle (IPI) se limite à examiner quelques conditions légales. Il ne contrôle pas s’il s’agit d’une innovation. Les inventeurs peuvent déjà demander qu’un brevet soit soumis à un examen complet auprès de l’Office européen des brevets. Mais cette voie et complexe et coûteuse surtout pour les PME et les inventeurs individuels.

A l’avenir, l’IPI devra examiner toutes les conditions de brevetabilité. L’examen complet correspond aux normes internationales et apporte plus de clarté et de sécurité juridique pour les titulaires de brevets et les tiers.