L’initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» a pris l’avantage dans plusieurs cantons alémaniques, avec une acceptation de près de 55%. Seul le canton des Grisons a dit «non». En Suisse romande, Genève a dit «non» à un peu plus de 50% selon des résultats quasi définitifs.

Le Conseil fédéral, qui s’oppose au texte élaboré par le Comité d’Egerkingen, a proposé un contre-projet indirect, soutenu par le Parlement. Détail important: les lieux de culte sont exemptés de cette interdiction en cas de «oui». En outre, les masques d’hygiène, les écharpes en hiver ou encore les casques de moto ne seraient pas non plus concernés. Les costumes de carnaval y échapperaient également.

Le Conseil fédéral propose que les personnes devront montrer leur visage pour identification. Elles devront notamment le faire dans les administrations publiques, dans les transports publics ou dans un avion. Celles et ceux qui ne montreront pas leur visage recevront une amende et ne seront par exemple plus autorisés à voyager dans les transports publics.