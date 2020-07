Deux matches internationaux ratés

La Suisse voulait jouer à Genève

Suisse-Croatie et Suisse-Espagne auraient pu ou dû avoir lieu à Genève, ce ne sera pas le cas. La pelouse en question.

Un gazon malade

Sa réponse: «Je n’ai pas pu garantir une pelouse parfaite, explique-t-il. Le traumatisme de Suisse-Irlande est encore présent et je pense que les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets.» Il faut même se demander si la FSG elle-même, en cas de demande maintenue de l’ASF de disputer le Suisse-Espagne à Genève, aurait dit oui, après avoir refusé Suisse-Croatie. On peut penser que non.