Depuis 150 jours, Nathalie Hersche, binationale suisse et biélorusse, purge une peine de prison de 2 ans et demi pour avoir prétendument blessé un policier lors d’une manifestation le 19 septembre dernier à Minsk. Pour son frère, Kasyam Gennady, il est clair que sa sœur est une prisonnière politique qui a été victime de la violence arbitraire du président Loukachenko.

Tous les dix jours, il reçoit une lettre dans laquelle sa parente lui décrit sa vie derrière les barreaux. «Elle va bien compte tenu des circonstances, confie-t-il. Ma sœur est optimiste.» La dernière fois que Kasyam Gennady a vu sa sœur, c’était en décembre quand il a pu lui rendre visite en prison, après une autorisation de l’État. Seuls les avocats et l’ambassadeur de Suisse sont autorisés à rendre visite régulièrement à Nathalie Hersche. Cette dernière est soutenue non seulement par sa famille, mais également par des politiciens. La semaine dernière, plus de quatre-vingts parlementaires suisses ont exigé sa libération dans une lettre ouverte au ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vladimir Makei.