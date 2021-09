Triathlon - La Suissesse Julie Derron décroche l’or européen

Samedi, Julie Derron s’est mise en évidence lors des Championnats d’Europe de triathlon qui se déroulent à Valence en Espagne. Elle a décroché le titre sur la distance olympique qui se compose de 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

La Zurichoise de 25 ans s’est imposée avec 26 secondes d’avance sur l’Allemande Annika Koch et 36 secondes sur la Britannique Sian Rainsley. La championne d’Europe M23 de 2018 a réussi à limiter l’écart en natation, avant de rejoindre rapidement la tête de la course lors du relais de vélo. En course à pied, elle n’a laissé aucune chance à ses adversaires et a remporté sa 2e médaille d’or continentale chez les élites après son sacre en 2019 sur le sprint.