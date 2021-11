La Suissesse Mirjana Spoljaric Egger dirigera la Croix Rouge

Croix rouge : La Suissesse Mirjana Spoljaric Egger dirigera le CICR

La diplomate, qui a travaillé notamment pour le DFAE et à l’ONU sera la première femme à occuper ce poste.

Félicitations du DFAE

Elle a exercé plusieurs fonctions au sein du DFAE à New York ainsi qu’au Bureau de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Elle est titulaire d’une maîtrise en philosophie, en économie et en droit international, obtenue à l’Université de Bâle et à l’Université de Genève.