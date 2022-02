Biélorussie : La Suisso-Bélarusse Natallia Hersche a été libérée

La citoyenne binationale, en prison depuis son arrestation lors des manifestations fin 2020, a été remise en liberté et rentrera en Suisse ce vendredi.

Le Département fédéral des affaires étrangères a annoncé vendredi que Natallia Hersche, la citoyenne binationale suisse et bélarusse, a été libérée après dix-sept mois de prison dans un établissement dans l’est de la Biélorussie. «L'ambassadrice de Suisse à Minsk Christine Honegger Zolotukhin l'a accueillie. Mme Hersche rejoindra la Suisse dans le courant de la journée», a précisé le DFAE.

Le 19 septembre 2020, elle avait été arrêtée lors d’une manifestation en Biélorussie , où elle avait été accusée d’avoir blessé un policier. Elle avait ensuite été condamnée à deux ans et demi de prison . Pendant sa détention, elle avait notamment mené une grève de la faim en mars 2021.

Le président de la Confédération Ignazio Cassis, à l’isolement après son test positif au Covid, s’est réjoui de la libération de la manifestante. «C'est une grande joie pour mes collaborateurs et moi-même que Natallia Hersche soit enfin libre après tous ces efforts et qu'elle puisse rentrer en Suisse. Nous lui souhaitons bonne continuation et bonne santé pour la suite de son parcours», dit-il, cité dans le communiqué du DFAE.