Oscars : La suite de «Borat» bat déjà un record aux Oscars

Les nouvelles aventures du trublion incarné par Sacha Baron Cohen sont d’ores et déjà entrées dans les tabelles des célèbres récompenses hollywoodiennes.

Néanmoins, selon Deadline , on sait déjà que le film, qui raconte le retour de Borat en Amérique pour tenter de marier sa fille au président des États-Unis, est entré au Guinness des records sous l’appellation de «film en lice aux Oscars avec le titre le plus long». En effet, si l’on abrège communément le film en «Borat 2», son titre original complet est «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» (qu’on pourrait traduire par: «La suite de Borat: livraison d’un prodigieux pot-de-vin au régime américain au profit de la jadis glorieuse nation du Kazakhstan»).

Le compte est bon

Ces 110 caractères (espaces non compris) valent à «Borat 2» de dépasser les 85 du précédent record, détenu par «Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes». Nominé en 1965 dans la catégorie Meilleur scénario original, «Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines, ou comment j’ai volé de Londres à Paris en 25 heures et 11 minutes» était reparti bredouille.