«Salade Grecque» : La suite de «L’Auberge espagnole» se dévoile

Plus de 20 ans après le film «L’Auberge espagnole» et ses deux suites («Les Poupées russes» en 2008 et «Casse-tête chinois» en 2013), Cédric Klapisch remet le couvert. Le Français a cette fois réalisé une série de huit épisodes pour Prime Video autour des enfants des héros de ces longs métrages, toujours joués par Romain Duris et Kelly Reilly. Comme le nom du programme l’indique – «Salade Grecque» – l’intrigue se déroulera en Grèce, à Athènes. On y suivra les pérégrinations de Tom et de Mia. La bande-annonce a été publiée le 6 février 2023.