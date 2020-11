Cinéma : La suite de «Wonder Woman» pour Noël

Gal Gadot est de retour sur les écrans le 25 décembre, dans les cinémas qui ne seront pas fermés à cause de la pandémie et sur la plate-forme de vidéo à la demande HBO Max.

Le rôle de Wonder Woman est interprété par l’actrice israélienne Gal Gadot (archives).

La suite des aventures de Wonder Woman sortira aux États-Unis le jour de Noël, ont annoncé mercredi les studios Warner Bros. Elle sera diffusée dans les cinémas qui ne seront pas fermés à cause du coronavirus et sur la plate-forme de vidéo à la demande HBO Max.