Football suisse: La Super League avec douze clubs et des play-off

Dans une journée capitale pour l’avenir du football helvétique, les verdicts sont tombés plus rapidement que prévus. Après trois tours d’horloge, tout était bouclé, et les décisions déjà entérinées. Réunis depuis ce vendredi matin, à la Maison des Sports, à Ittigen (BE), les représentants des clubs de Super et de Challenge League ont d’abord dit oui à l’augmentation de l’élite helvétique.