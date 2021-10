Football – La Super League, reine des grosses occasions de but

Une couronne plutôt inattendue. Dans sa traditionnelle lettre hebdomadaire , l’Observatoire du football du CIES a décerné à la Super League helvétique le statut de ligue présentant le plus d’occasions nettes par rencontres depuis le début de la saison 2021. Plus de 41 ligues ont été prises en compte.

Difficile d’analyser ce résultat. Est-ce l’aveu de la bonne forme du championnat, celui de la perméabilité des défenses suisses ou d’une forme étincelante des attaques? N’ayant pas plus d’information sur le système de comptage, il serait dangereux d’essayer d’en tirer des conclusions hâtives.

Young Boys brille, Sion au fond du classement

L’étude se penche tout de même sur les dynamiques des clubs, calculant le nombre d’actions concédées et provoquées. Du point de vue du ratio, Young Boys obtient un score de 2,29, donc plus de deux fois plus de grosses opportunités provoquées que concédées. Un taux proche de celui de Porto ou de la Real Sociedad. Au niveau du nombre d’occasion créée (9,8), le club bernois se classe parmi les meilleures du continent.