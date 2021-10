Football – La Super League sera diffusée dans le monde entier

La Swiss Football League (SFL) a attribué les droits audiovisuels internationaux pour des matches en direct et des highlights pour trois ans au consortium Eleven et OneFootball. Cela signifie que les rencontres de Super League seront diffusées dans le monde entier.

La procédure d'appel d'offres a abouti à un accord commun pour trois ans de neuf Ligues de football européennes avec Eleven et OneFootball. Les Ligues en question sont celles du Danemark, de l'Irlande du Nord, de l'Islande, du Kazakhstan, de la Lettonie, de la Norvège, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suisse.

Grâce à ce nouvel accord international, les fans du monde entier pourront, dès le week-end prochain, regarder en direct et gratuitement jusqu'à trois matches de Super League par tour, ainsi que les highlights, sur les différentes plateformes médiatiques d’Eleven et OneFootball. Sont toutefois exclus de cet accord: la Suisse et ses pays voisins, qui sont réservés au partenaire TV national Blue Entertainment AG.