Football : La Super Ligue est mort née. Et maintenant?

Quarante-huit heures et puis s’en va: après avoir menacé lundi de bouleverser l’ordre établi du football européen, les promoteurs de la Super Ligue ne peuvent que constater l’échec de leur projet controversé après le retrait des six clubs anglais... en attendant les prochains désistements.

La faute aux retraits successifs mardi de six de ses douze clubs fondateurs, tous anglais: Manchester City d’abord, puis Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United et pour finir Chelsea. «Nous avons fait une erreur et nous nous excusons pour cela», a écrit Arsenal dans un communiqué, résumant en une phrase ce que les supporters, les instances et les gouvernements s’évertuaient à faire remarquer depuis deux jours.