Football : La Super Ligue se déballonne, le foot européen reprend son souffle

Deux jours après son lancement, la Super Ligue n’existe déjà plus, abandonnée par les clubs anglais engagés, suivi de l’Atletico Madrid.

La vision mercantile des douze clubs de la Super Ligie a été rattrapée en quelques heures par le monumental tollé des supporters, des gouvernements, des instances et des plus grands joueurs du ballon rond. (Photo JUSTIN TALLIS / AFP)

Par un retournement de situation aussi tonitruant que son irruption lundi dans le paysage, ce tournoi privé et quasi fermé, imaginé par de grands clubs pour supplanter l’historique Ligue des champions de l’UEFA, a perdu dix des douze sécessionnistes, deux jours après son lancement!

Pourtant, Florentino Perez, le président du Real Madrid et de la «Super League», a refusé de signer l’arrêt de mort: «Le projet est en stand-by. La société (de la «Super League») existe toujours», a maintenu le dirigeant madrilène dans la nuit de mercredi à jeudi sur la radio espagnole Cadena Ser.

Mercredi matin, l’Atlético Madrid, premier club espagnol démissionnaire, a emboîté le pas des clubs anglais. C’est ensuite l’Inter Milan qui a donné le signal du retrait de tous les clubs italiens. Il ne reste donc plus que le Real Madrid et le FC Barcelone à ne pas avoir renoncé publiquement!

Il est «admirable de reconnaître une erreur, et ces clubs ont fait une grosse erreur», a souligné mercredi Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA qui avait multiplié les menaces envers les sécessionnistes depuis 48 heures et notamment contre Agnelli, son ancien ami.

Mea culpa

«Mais ils sont de retour au bercail maintenant, et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions, mais aussi à l’ensemble du football européen», a-t-il insisté dans un communiqué, se disant prêt à «aller de l’avant» et «rebâtir l’unité».