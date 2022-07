Wimbledon: Tatjana Maria, une maman en 8e de finale

Parfois les pionnières se cachent loin des caméras. Vendredi, Tatjana Maria est devenue la première maman de deux enfants à atteindre la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem. L’Allemande s’est montrée plus forte que María Sákkari (5e mondiale), les règlements archaïques de la WTA et, sans doute, ses propres doutes. «Quand tu reviens de grossesse, tu dois te débrouiller pour remonter au classement, expliquait-elle radieuse après son exploit. Ce serait beau si les mentalités et le règlement évoluaient. Je trouve que l’on pourrait aider davantage les joueuses à envisager la vie de famille durant leur carrière. Je suis un exemple de cohabitation réussie. C’est beau d’avoir une famille sur le circuit. Mais c’est compliqué.»

Dans la famille Maria, dans l’ombre de Tatjana, il y a l’ancien joueur Charles-Edouard, désormais papa et coach, Charlotte, 8 ans et Cecilia, 14 mois. «La règle, c’est que nous sommes d’abord une famille, explique Tatjana. Il est interdit de se prendre la tête à cause du tennis.» Une digue qui semble bien résister, surtout à Wimbledon où la vie est beaucoup plus facile pour les familles. «Il y a des garderies dans les quatre tournois du Grand Chelem. C’est génial pour les enfants, qui se connaissent et ont du plaisir à se retrouver. Et c’est évidemment un confort pour nous. Là, je termine la presse puis je file à Aorangi Park (le site d’entraînement) récupérer mes filles. Elles adorent venir à Wimbledon.»