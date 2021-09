ASTON MARTIN V8 VANTAGE V600 LE MANS - La supercar qui valait un demi million

En 1988, la Virage est venue prendre la relève de l’Aston Martin V8, alors dans sa 19ème année de production. Elle a été rejointe, en 1992, par la Vantage, qui différait de sa grande sœur tant au niveau de l’apparence que de la technologie. L’avant et l’arrière avaient été profondément restylés et le moteur V8 de 5,3 litres avait été équipé de deux compresseurs Eaton et développait désormais 558 ch.

Lorsqu’elle a été testée par le magazine allemand «Auto Motor und Sport» en 1997, l’Aston Martin Vantage affichait un poids de 2015 kg. Mais le couple de 745 Nm (à 4000 tr/min) et la puissance de 557 ch (à 6500 tr/min) assuraient tout de même une propulsion conforme à son rang. 5,2 secondes suffisaient pour passer de 0 à 100 km/h et la vitesse de pointe était de 281 km/h. Avec une consommation de 19,1 litres/100km, l’Aston Martin n’était pas forcément très économique, mais ne consommait pas non plus à outrance.

Mise à jour

À partir de 1998, les clients d’Aston Martin ont eu la possibilité de ramener leur Vantage à l’usine et de passer commande de la V600, plus performante. Pour quelque 20’000 livres sterling de plus, le nombre de chevaux grimpait à 608 à 6200 tr/min, tandis que le couple affichait désormais 813 Nm, ce qui réduisait également nettement le passage de 0 à 100 km/h à moins de cinq secondes. Les modèles traditionnels étaient dorénavant appelés V550.

Un design classique, qui remonte à la DBS de 1967. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Toit fastback et double feux arrière ronds. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Empattement court et partie arrière élevée. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

Pendant ce temps, le monde continuait de tourner. De nouvelles réglementations en matière d’émissions et de collision avaient sonné la fin de la Virage, qui avait entre temps pris le nom de V8, et de la Vantage. Depuis le milieu des années 1990, la DB7 avait du succès dans la catégorie en dessous et la Vanquish attendait déjà à l’horizon. Mais les constructeurs d’Aston Martin connaissaient leurs fans et voulaient clôturer la série des V8 en beauté.

Le bois remplacé par du titane dans l’habitacle

Aston Martin a finalement dévoilé la V8 Vantage V600 Le Mans au salon de l’automobile de Genève en mars 1999. Un modèle en série limitée à 40 exemplaires pour marquer le 40ème anniversaire de la victoire de Carroll Shelby et Roy Salvadori au volant de la DBR1 aux 24 Heures du Mans de 1959. Les Anglais ne se sont évidemment pas contentés de mettre quelques autocollants sur la carrosserie, mais ont équipé la série limitée d’une grille de calandre spéciale, désormais dotée de deux grosses ouvertures pour la ventilation des compresseurs Eaton. Le spoiler était façonné comme les sorties des échappements. À l’intérieur, le cockpit rappelait fortement celui de la DBR1, avec son grand compte-tours et son petit compteur de vitesse. Le bois avait laissé place à une finition en titane.

Une option coûteuse

Le client qui était prêt à débourser plus de 500’000 francs (à partir de 225’000 livres sterling) pouvait opter pour l’option V600. Il disposait alors d’un système de freinage ABS à quatre canaux et d’un réglage de suspension plus ferme. Les pneus 285/45 ZR 18 étaient montés sur des jantes en magnésium à rayons creux. D’après le constructeur, cet équipement permettait à l’Aston Martin V8 Vantage V600 Le Mans d’atteindre une vitesse d’environ 320 km/h et de passer la barre des 100 km/h en 3,9 secondes.

Un brin récalcitrante