Football : La Supercoupe pour le Real, évidemment

Les Madrilènes ont remporté leur 12e Supercoupe d’Espagne, dimanche, en disposant de l’Athletic Bilbao (2-0).

Époustouflant depuis le début de la saison et encore décisif dimanche en finale contre l’Athletic Bilbao (2-0), Karim Benzema a porté le Real Madrid vers la 12e Supercoupe d’Espagne de son histoire à Riyad (Arabie saoudite) et a soulevé son 20e trophée avec les Merengues.

Modric, l’increvable

À ses côtés, c’est un autre taulier du Real qui s’est illustré sur la pelouse du stade international du Roi-Fahd (62’000 places mais affluence limitée à 30’000 places dimanche en raison de la situation sanitaire). Le lutin croate Luka Modric a marqué son premier but de la saison au meilleur des moments. Le Ballon d’or 2018, vice-champion du monde avec la Croatie, était sur la pente descendante il y a deux ans, coincés entre les blessures à répétition et le banc…

Grand retour du grand Real?

À 36 ans et 129 jours, Modric est devenu le plus vieux buteur de l’histoire de la Supercoupe d’Espagne, devant les goleadors basques Aritz Aduriz et Raul Garcia (34 ans et 187 jours tous deux). Pour l’Athletic Bilbao, vainqueur de la Supercoupe en 2021 en Andalousie, l’épopée saoudienne est déjà belle. Depuis l’arrivée de Marcelino sur le banc en janvier 2021, les Basques ont disputé quatre finales: deux finales de Coupe du Roi perdues (2020 et 2021) et deux finales de Supercoupe d’Espagne.